La Folgore batte in trasferta il Casteldaccia. Rustico regala i tre punti

del 2022-04-10

Gran colpo della Folgore che espugna per una rete a 0 il Fiorilli di Casteldaccia, al termine di una gara molto equilibrata. Entrambe le squadre sono arrivate alla sfida della 24esima giornata con parecchie defezioni. Fra i rossoneri assenti Loddo (squalificato), Cortese, Callea e Novara infortunati. Forfait anche per Cascio per il grave lutto che lo ha colpito nelle ultime ore.

I rossoneri di Brucculeri sono partiti bene, tanto da non soffrire per tutta la prima parte della gara la seconda forza del campionato.

Nella ripresa il pressing del Casteldaccia si è fatto più insistente ma la difesa rossonera ha retto bene. Sul finire della gara un’iniziativa di Fofana sull’out di sinistra, la sfera giunge a Rustico che, dopo un rimpallo, torna sulla palla e deposita in rete per l’uno a zero che qualifica matematicamente i rossoneri ai playoff.

Con la sconfitta del Casteldaccia, il Resuttana San Lorenzo, vincente per 3 a 1 a Gangi, conquista matematicamente la promozione in Eccellenza con due giornate di anticipo.