Istituto un Ufficio unico Avvocatura tra Castelvetrano e Partanna

di: Redazione - del 2022-04-11

Istituto un Ufficio unico Avvocatura tra Partanna e Castelvetrano. Dalla Giunta del Comune di Castelvetrano è arrivato l’ok al regolamento che va a disciplinare la sinergia tra i due comuni.

L’Ufficio Unico è composto da avvocati dipendenti pubblici iscritti nell’albo speciale e da personale amministrativo addetto al supporto delle attività operative e strumentali alla gestione di atti e pareri.

L’Ufficio Unico di Avvocatura è preposto alla trattazione delle seguenti attività:

a) patrocinio legale in tutte le controversie giudiziali e arbitrali in materia civile ed amministrativa, con esclusione delle controversie in materia penale, le cause per le quali gli Enti associati possono avvalersi di propri funzionari non avvocati, legittimati a stare in giudizio in virtù di norme di diritto speciale, ivi comprese quelle in materia tributaria (primo e secondo grado), nonché, anche in considerazione dei carichi di lavoro dell'Ufficio Unico, le cause per le quali gli Enti aderenti intendano avvalersi di professionisti esterni appositamente incaricati;

b) assistenza stragiudiziale;

c) riscossione coattiva dei crediti di qualsiasi valore, accertati sulla base di un titolo esecutivo giudiziale;

d) assistenza e consulenza giuridico-amministrativa interna agli Enti aderenti, anche attraverso la formulazione di pareri scritti, sulle problematiche relative alle interpretazioni delle norme di riferimento o relative a procedure e procedimenti altamente complessi nei diversi servizi degli Enti e/o comunque connessi al contenzioso;

e) predisposizione di atti di costituzione, in sede penale, di parte civile, ovvero di responsabile civile.

La quota di partecipazione dovuta dagli Enti convenzionati è determinata sulla base del costo medio di funzionamento dell’Ufficio legale del Comune capofila accertato nell'ultimo quinquennio.

Le spese di funzionamento sono quantificate in € 18.410,00 annui e saranno ripartite nella misura del 60% per il Comune di Castelvetrano e del 40% per il Comune di Partanna. Le spese per l'eventuale conferimento di incarichi a legali esterni saranno poste a carico dell'ente nel cui interesse dovrà essere effettuata la costituzione in giudizio.

Restano, inoltre, ad esclusivo carico di ogni singolo Comune i costi connessi ad ogni giudizio.

Tuttavia trattandosi di spese già annualmente sostenute dai due Comuni, dalla nuova convenzione non derivano nuove e maggiori spese.

La convenzione ha durata di tre anni ed è rinnovabile.