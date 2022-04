Covid-19 in provincia di Trapani.386 casi a Castelvetrano

del 2022-04-11

Ecco i dati aggiornati di COVID-19 registrati in provincia di Trapani secondo il consueto bollettino Asp di oggi 11 aprile 2022:

Alcamo 891

Buseto Palizzolo 46

Calatafimi Segesta 94

Campobello di Mazara 229

Castellammare del Golfo 346

Castelvetrano 386

Custonaci 86

Erice 370

Favignana 59

Gibellina 28

Marsala 1683

Mazara del Vallo 532

Misiliscemi 1

Paceco 180

Pantelleria 201

Partanna 159

Petrosino 106

Poggioreale 21

Salaparuta 11

Salemi 85

San Vito Lo Capo 62

Santa Ninfa 60

Trapani 971

Valderice 196

Vita 16 per un totale di 6819 attuali positivi.

Totale deceduti 621; totale guariti 82.220.

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1; Ricoverati in Terapia semi-intensiva: 15; Ricoverati in degenza ordinaria: 67; Ricoverati in Rsa e Covid hotel: 13.