Sabato al Palo Marino alle ore 16 Folgore - Alcamo per brindare ai play off

di: Redazione - del 2022-04-13

La Folgore vincendo a Casteldaccia, seconda forza del campionato di Promozione, stacca il biglietto del play off. Un risultato cercato e voluto, nonostante l’assenza dell’ultimo momento del forte centrale difensivo Cascio per la morte del papà, l’ex assessore del comune di Salaparuta.

Poi le assenze dei giovani Loddo e Novara, l’indisponibilità dell’attaccante Cortese, non erano dei buoni segnali alla vigilia dell’incontro “o dentro o fuori”, quando mancano due gare ancora alla conclusione del campionato.

L’avere raggiunto l’importante traguardo di accedere ai play off è già un successo dice il presidente Giuseppe Indelicato. ”Una squadra concentrata al massimo guidata dal mister Brucculeri che ha anellato otto vittorie di fila, alla guida dei rossoneri conquistando fino ad oggi 43 punti. Non era facile all’indomani del trasferimento della Dolce Onorio Folgore a Marsala in Eccellenza, ripartire, ma un gruppo di persone serie di Castelvetrano, ha deciso che la Folgore non poteva scomparire dai ranghi federali e dopo avere acquistato un titolo di prima categoria ha ottenuto, per il blasone e struttura impiantistica l’iscrizione direttamente in Promozione in piena pandemia”.

Il direttore generale Pasquale Romano, il direttore sportivo Gianni Messana hanno costruito una squadra attingendo inizialmente dalla Mazarese con una partenza un po' difficile con risultati altalenanti, poi il subentro di Totò Brucculeri alla guida tecnica ha portato la svolta verso i vertici alti della classifica.

Il presidente tiene a precisare che: ”L’impegno economico di alcuni imprenditori castelvetranesi è stato determinante assieme a tutti coloro, compreso dirigenti e soci che hanno mantenuto gli impegni. Uno fra tutti il maggiore sponsor Geolive di Francesco Lombardo da sempre vicino ai colori rossoneri”.

Adesso la fase più difficile, quella dopo le gare di Alcamo in casa e di Ganci, quella dei play off, dove non mancherà di certo l’aiuto degli ultras, che sono stati determinanti durante tutta la stagione compreso anche alcune gare delicate in trasferta.

L’allenatore Totò Brucculeri cercherà di dare alla squadra quella convinzione che la Folgore dei castelvetranesi può farcela e anche se non dovesse centrare l’Eccellenza, anche per un organico limitato, che non è stato possibile completare.

Resta sempre la grande rincorsa e l’avere ritrovato l’affetto dei tifosi. La squadra adesso è più che mai concentrata e sicuramente non si tirerà indietro, sperando che si possano in queste gare che restano, riempiere le tribune a cominciare dalla prossima domenica quando arriverà l’Alcamo che all’andata procurò un dispiacere ai rossoneri.