A fuoco la palestra del Palazzetto del Dopolavoro di Castelvetrano. Sul posto i Vigili del fuoco

del 2022-04-14

(ph. riviera24.it)

A fuoco la palestra del palazzetto del Dopolavoro a Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Sono in corso di accertamento le cause delle fiamme che hanno avvolto la struttura. All’interno dormono extracomunitari da tempo,non si esclude che abbiano preso fuoco materassi sul posto sono intervenuti. Non è la prima volte a che si registra un intervento su questa palestra di proprietà delle Ferrovie dello Stato che ha conosciuto i fasti della A due femminile di pallavolo.