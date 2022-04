(VIDEO) Palestra del palazzetto del Dopolavoro, ecco le immagini dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco di ieri sera

di: Redazione - del 2022-04-15

Ennesimo intervento dei Vigili del fuoco, ieri sera, presso la palestra del Dopolavoro a Castelvetrano di proprietà delle Ferrovie dello Stato, che ha ospitato in passato campionati di pallavolo sia femminile che maschile. In una situazione di estremo degrado, al cui interno trovano rifugio spesso extracomunitari, ieri sera sono stati bruciati dei materassi ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Vi mostriamo le immagini girate dal nostro Direttore Avv. Elio Indelicato.