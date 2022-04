CVetrano, papà imbracciano decespugliatori e ripuliscono il giardino della scuola in via Catullo

di: Redazione - del 2022-04-15

Tre papà hanno imbracciato decespugliatori e altri attrezzi e hanno ripulito il giardino della scuola dell'infanzia in via Catullo, facente parte dell''I.C. Capuana Pardo. In assenza di una risposta da parte dell'Amministrazione i tre uomini, hanno messo da parte i loro impegni giornalieri per sistemare gli spazi esterni dell'edificio.

Un grande gesto di disponibilità che si auspica venga preso come esempio.