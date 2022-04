Ufficio speciale di progettazione della Regione seguirà il progetto del Porto di Selinunte. Musumeci: “Primo passo verso l’opera”

del 2022-04-15

Sarà l’ufficio speciale di progettazione della Regione a realizzare il progetto esecutivo del nuovo porto a Marinella di Selinunte, nel comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani.

Lo ha deciso il governo Musumeci nel corso dell’ultima giunta, su proposta dello stesso governatore, per mantenere fede all’impegno assunto il mese scorso, nel corso di un sopralluogo al porticciolo di Marinella in cui sono in corso i lavori per il dragaggio dei fondali. In quell’occasione il presidente Musumeci aveva denunciato lo stato di abbandono del litorale del borgo e raccolto le proteste dei pescatori e degli operatori turistici locali che da decenni lamentano la carenza di adeguate infrastrutture marittime.

“Muoviamo il primo passo verso la realizzazione di questa importante infrastruttura – afferma il presidente Musumeci – che ci consentirà non soltanto di valorizzare il comparto turistico, a due passi da uno dei più importanti parchi archeologici del Mediterraneo, che attira migliaia di visitatori grazie alle bellezze del luogo, ma anche di rilanciare un settore strategico come quello ittico che rappresenta un’occasione di sviluppo economico per tutto il territorio”.