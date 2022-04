Partanna “piange “ Maria Salamanca .Ci lascia una donna apprezzata da tutti

del 2022-04-15

Si è spenta dopo una lunga malattia, all’età di 42 anni, Maria Luisa Salamanca, stimata insegnante e rappresentante sindacale di spicco UIL FPL della regione Lombardia. Carattere forte e sempre disponibile verso tutti, alla fine si é dovuta arrendere di fronte ad un destino che non le ha lasciato scampo. Era stata appena rieletta nello stesso ruolo per il suo sindacato.Avrebbe gioito per l'ennesimo obiettivo raggiunto ma il tempo ha deciso per lei. Resterà nel cuore di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla apprezzandone le innate qualità e la bontà d’animo. Con grande affetto la ricordano i familiari e tutti gli amici. I funerali si svolgeranno presso la chiesa Madre di Partanna, lunedì 18 aprile alle ore 11.