Selinunte, un porto da realizzare su un progetto già esistente

di: Redazione - del 2022-04-16

Buone notizie per i pescatori di Marinella di Selinunte:”Sarà l’Ufficio speciale di progettazione della Regione a realizzare il progetto esecutivo del nuovo porto a Marinella di Selinunte”. Lo ha deciso il governo Musumeci nel corso dell'ultima giunta, su proposta dello stesso governatore, per mantenere fede all’impegno assunto il mese scorso, nel corso di un sopralluogo al porticciolo di Marinella in cui dovrebbero iniziare i lavori di dragaggio i lavori dei fondali.

In quell'occasione il presidente Musumeci aveva denunciato lo stato di abbandono del litorale del borgo e raccolto le proteste dei pescatori e degli operatori turistici locali che da decenni lamentano la carenza di adeguate infrastrutture marittime.

«Muoviamo il primo passo verso la realizzazione di questa importante infrastruttura - afferma il presidente Musumeci - che ci consentirà non soltanto di valorizzare il comparto turistico, a due passi da uno dei più importanti parchi archeologici del Mediterraneo, che attira migliaia di visitatori grazie alle bellezze del luogo, ma anche di rilanciare un settore strategico come quello ittico che rappresenta un'occasione di sviluppo economico per tutto il territorio».

Il progetto cui si fa riferimento è stato redatto dall’ingegnere Giuseppe Taddeo che a cavallo della legislatura di Gianni Pompeo e di Felice Errante ottenne parecchi visti di fattibilità. Dopo un preliminare del progettista Odile Decq, gli studi vennero affidati all’ingegnere Nino Viviano pervenendo così ad uno approfondito studio di fattibilità accompagnato da approfondite indagini altimetriche a cura dell’Università di Messina ,oltre agli studi e ai rilievi batimetrici.

Un progetto che prevede 450 posti barca per i pescatori e diportisti. Una buona notizia che ci si augura non sia uno specchietto per le allodole. Il fatto che comunque il presidente Nello Musumeci ha accettato l’invito dei pescatori a venire a constatare di persona il disagio atavico della stessa marineria è già un fatto importante.

Attualmente si aspetta che venga liberato il porto dalle tonnellate di posidonia ammassate che dovrebbero essere trasferite al Polo tecnologico di Castelvetrano di contrada Airone, per permettere ad una ditta specializzata di potere con gli anfibi dragare lo specchio d’acqua per metà pieno di posidonia. Le violente mareggiate di scirocco hanno messo in serio pericolo le imbarcazioni dei pescatori sempre più preoccupati dalle criticità dello stesso piccolo porto.

Foto archivio.