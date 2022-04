"Le tradizioni rappresentano l’essere una comunità": Face to Face con il prof. Atria e Nino Centonze

di: Redazione - del 2022-04-13

Per il consueto appuntamento settimanale di Face to Face, Alessandro Indelicato ha intervistato il Prof. Rosario Marco Atria, filologo e critico letterario e Nino Centonze ex Assessore ed esperto di tradizioni popolari.

Questa la dichiarazione del Prof. Atria: ”Castelvetrano deve ripartire dalle sue idee migliori, dai nostri giovani che hanno voglia di essere protagonisti di una realtà propositiva e il nostro compito come adulti deve essere di fare da guida. Bisogna fare rete, superiamo ogni spaccatura ideologica e facciamolo insieme a chi ha voglia di costruire.”

Aggiunge Nino Centonze: ”Le tradizioni che ci caratterizzano come comunità castelvetranese vengono tramandate da generazioni. La maggior parte delle celebrazioni della Settimana Santa sono retaggio dell’influenza spagnola e Castelvetrano con Carlo d’Aragona è stata una delle capitali del regno di Spagna. Il nostro popolo senza le tradizioni è nullo, rappresentano l’essere una comunità che si ritrova attraverso un simbolo e per Castelvetrano l’Aurora è questo simbolo”.

Conclude il Prof. Atria: ”Ribadisco l’apprezzamento da parte mia per l’Aurora e sono felice che ci saranno i bambini che potranno avere un ricordo di questo momento comunitario. Ritengo che ci vorrebbero più momenti come questo, che aprono la nostra città non soltanto ai castelvetranesi ma anche a visitatori di fuori. Quando abbiamo fatto le giornate commemorative di Carlo d’Aragona ci eravamo detti di creare un centro di ricerca storica e questo significherebbe legare la storia del passato al futuro”.