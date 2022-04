Logo Meetup 5 Stelle sulla locandina dell’Aurora. Ecco la risposta degli attivisti grillini

di: Comunicato Stampa - del 2022-04-14

In merito alle polemiche strumentali sorte sui social network, in riferimento alla festa dell'Aurora, tradizione e simbolo della Pasqua castelvetranese, cerimonia che verrà realizzata dalla Confraternita di San Giuseppe, gli attivisti del Meetup Castelvetrano Selinunte precisano che la collaborazione libera, sincera e serena tra le associazioni e i gruppi , come da locandina, per le attività prima e dopo la cerimonia dell'Aurora, non sottende altre finalità o collaborazioni se non quelle relative alla realizzazione di queste attività per la Pasqua a Castelvetrano.

Relativamente alla presenza del logo del Meetup in locandina, si comunica che il Meetup, oltre ad essere parte attiva con le altre associazioni e gruppi presenti, è uno degli sponsor, delle iniziative che si svolgeranno prima e dopo l'Aurora, come da locandina allegata, grazie alla raccolta fondi portata avanti dal Meetup e alla disponibilità di alcuni parlamentari che da sempre hanno sostenuto questo nostro comune in dissesto.

Nel doveroso compito di dare una risposta alla città, gli attivisti del Meetup si interrogano sul motivo che non abbia visto molte più forze collaborare a questa e ad altre iniziative. Porgiamo pertanto a tutta la cittadinanza i nostri migliori auguri di una serena e buona Pasqua, invitiamo tutti alla riflessione, politici e commentatori di professione.