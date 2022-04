Domani l’Aurora in DIRETTA su Cnews.it. Segui l’evento live dal Sistema delle Piazze

di: Redazione - del 2022-04-16

Domani, dopo due anni di assenza a causa del Covid, tornerà a svolgersi il tradizionale rito castelvetranese, molto sentito da tutti i cittadini dell’Aurora, nel Sistema delle Piazze.

A partire dalle 8:45 circa, si svolgerà la tradizionale diretta a cura del Direttore Elio Indelicato, che racconterà insieme al professore Francesco Saverio Calcara la storia e gli aneddoti del rito religioso, che da anni in diverse parti del mondo in tanti riescono a seguire per il tramite di Castelvetranonews.

Tra le novità, ci sarà anche un carretto siciliano, come tradizione vuole.