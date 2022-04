Marinella, istituita nel fine settimana e festivi isola pedonale

di: Redazione - del 2022-04-19

Da ieri e fino all’estate, nei festivi e nel fine settimana, isola pedonale a partire dalla via Caboto a Marinella di Selinunte.

Dopo alcune sollecitazioni di commercianti e singoli cittadini che lamentavano l’ impossibilità di fare una tranquilla passeggiata nel centro storico di Marinella, arriva il provvedimento del sindaco Enzo Alfano:

”Per Pasqua e Pasquetta abbiamo garantito e garantiremo che nella borgata di Selinunte si possa passeggiare dal pomeriggio senza la possibilità che automobili possano sfrecciare a fianco. Dalle 17 alle 20:30 è predisposto personale della Polizia Municipale che blocca la strada già in Via Caboto, e dalle 20:30 fino alle 03:00 di notte viene impedito l’accesso verso la Via Marco Polo. (Senza dimenticare particolari deroghe per situazioni di necessità). È importante garantire a cittadini e turisti una serena fruizione dei servizi che mettono a disposizioni i privati e le bellezze naturali della nostra borgata.”

Per quanto riguarda l’istituzione della Ztl si dovrà attendere la fine di giugno o i primi di luglio e si pensa anche all’istituzione di un trenino elettrico in giro per la borgata. Difficile invece che possa essere operativo il servizio degli spazi a pagamento anche se è già partito il bando in tal senso per l’affidamento degli stalli blu.

Intanto, da qualche giorno sono ricominciati i lavori per la sistemazione della piazzetta lignea e viene confermato dal Comune che anche la parte della detta piazza che si affaccia di più al mare sarà oggetto di straordinaria manutenzione .

”L’elemento di novità-dice il Sindaco- sta nel fatto che abbiamo trovato nuovi fondi per sistemare la parte rimanente della piazzetta lignea non interessata dai lavori in atto. Stiamo parlando di quella “piccola” ma importante parte di fronte alla gelateria che completerà una piazza lignea che ha tanto bisogno di tornare alla normalità. Il tutto con un finanziamento del Gruppo di Azione Costiera il Sole e l’Azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata che appronterà oltre alle spese per i lavori già in corso circa altri 50.000 euro.

Nelle prossime settimane -conlude il Sindaco-vorrò incontrare ristoratori, commercianti ed operatori economici delle nostre borgate marinare con un particolare occhio di riguardo alla nostra Triscina che ha una seria necessità di essere rilanciata. Partiamo da piccole cose per ottenere una normalità che possa renderci orgogliosi del nostro territorio.”