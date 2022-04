Sanzioni per chi non accetta pagamenti tramite carte di pagamento dal 30 giugno

(fonte: https://www.ipsoa.it/) - del 2022-04-19

Sanzioni pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per chi non accetta i pagamenti tramite carte di pagamento a decorrere dal prossimo 30 giugno, senza possibilità di accedere al beneficio del pagamento in misura ridotta.

Questo è quanto stabilito dal decreto PNRR 2, che anticipa la decorrenza delle sanzioni, prevista da ultimo a partire dal 1° gennaio 2023.