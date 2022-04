Corso sulla Patente d’Impresa, questo pomeriggio presso l'Hotel Althea

del 2022-04-19

Dopo gli incontri e i convegni organizzati a Milazzo e Catania, il professore Brancozzi ideatore del Cruscotto di Controllo, arriva a Castelvetrano per il terzo corso sulla Patente d’Impresa presso l’Hotel Althea, svincolo Autostrada A/29, oggi alle 17:30 , di concerto con la BSC MONITOR srl, un’occasione irripetibile per gli imprenditori e i professionisti economici e giuridici.

Un evento gratis per la formazione e la cultura aziendale destinato agli imprenditori e amministratori di società, per approfondire le ultime novità legislative per prevenire la crisi delle imprese, come prevede la nuova formulazione dell'art. 2086 del Codice Civile.