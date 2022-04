Marinella di Selinunte, riqualificazione della parte “restante” della Piazzetta lignea

di: Comunicato Stampa - del 2022-04-19

Approvato dalla giunta municipale di Castelvetrano il progetto per la riqualificazione dell'area di Piazza Empedocle, adiacente al Porto Marinella di Selinunte, attraverso la realizzazione di una piattaforma lignea in sostituzione di quella esistente ammalorata, presso l'inizio del molo di ponente, che salvo imprevisti, potrebbe essere finalmente riconsegnata alla città entro il 30 giugno, con i fondi reperiti grazie al FLAG GAC "Il Sole e l'Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata", di cui il comune fa parte.

L'intervento sarà realizzato in regime di convenzione/ATS tra il Comune e il FLAG GAC "Il Sole e l'Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata", nell’ambito delle risorse ammesse a finanziamento con la misura 4.63 del PO FEAMP 2014-2020. Il progetto, redatto dall'arch. Barresi, verrà finanziato per un importo di € 57.900,00.

"Riconsegnare la piazzetta lignea agli operatori economici, alla cittadinanza e ai frequentatori di Marinella di Selinunte, quanto prima, è un obiettivo a cui questa Amministrazione intende arrivare con tutte le sue forze. - afferma l'Assessore alle borgate Luca D’Agostino- La riqualificazione della piazza rientra in una strategia di sviluppo locale, per il grande interesse collettivo e per l’economia locale."

L'Assessore con delega ai fondi europei arch. Licari Numinato Davide dichiara che il finanziamento è stato reperito "grazie al lavoro di squadra, alle sinergie e logiche di programmazione del finanziamento pubblico, sviluppate nell'ambito del FLAG GAC "Il Sole e l'Azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata", di cui ho l'onore di fare parte nel CdA, nonché all'indispensabile lavoro dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castelvetrano, in linea con il contratto di Costa del Mito, finalizzato a creare le condizioni di Ripresa e Resilienza del territorio, punto di forza su cui fare leva, per cogliere al meglio le opportunità future di sviluppo socio- economico del PNRR".

"Abbiamo fatto un sopralluogo sul posto. L'auspicio è che l'azienda riesca a completare i lavori prima del termine ultimo che è il 30 giugno. - dichiara il Sindaco Enzo Alfano- Purtroppo le attività insistenti su quel tratto, subiranno ancora disagi per il cantiere e ci dispiace. Chiediamo a tutti di avere ancora un po’ di fiducia e di pazienza."

Foto archivio