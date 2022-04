Covid 19, scendono a 272 i positivi a Castelvetrano. Ecco la situazione aggiornata in provincia

del 2022-04-19

Covid 19, ecco la situazione a Trapani e provincia. Aggiornamento del 19 aprile 2022.‍‌

Totale attuali positivi 5218 (ieri 5634) così distribuiti:

Alcamo 563; Buseto Palizzolo 35; Calatafimi-Segesta 101; Campobello di Mazara 157; Castellammare del Golfo 236; Castelvetrano 272 (ieri 289); Custonaci 71; Erice 294; Favignana 82; Gibellina 18; Marsala 1239; Mazara del Vallo 378; Misiliscemi: 0; Paceco 178; Pantelleria 175; Partanna 76; Petrosino 81; Poggioreale 8; Salaparuta 11; Salemi 81; San Vito Lo Capo 67; Santa Ninfa 39; Trapani 831; Valderice 214; Vita 11.

Totale deceduti 630 (+1); totale guariti 87045.

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1 (/); Ricoverati in Terapia semi-intensiva: 14 (/); Ricoverati in degenza ordinaria: 75 (+1); Ricoverati in Rsa e Covid hotel: 14 (-2).