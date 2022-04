(VIDEO) L'Aurora torna a far emozionare i castelvetranesi. Per la diretta collegamenti da varie parti del mondo

del 2022-04-17

Emozioni e boom di visualizzazioni per la diretta dell’Aurora realizzata dal Direttore di Castelvetranonews.it, avv. Elio Indelicato, insieme al Prof. Francesco Saverio Calcara. Tantissimi i castelvetranesi collegati da tutto il mondo, che hanno potuto assistere alla tradizione molto sentita da tutta la Città dopo due anni di stop a causa del Covid.

Dal Messico, dagli Stati uniti d'America, dal nord Italia e da altri luoghi, la diretta di un evento castelvetranese, commuovente e suggestivo, ha riunito i figli lontani, i parenti fuori per lavoro, chi manca da anni e anche gli ammalati che non si sono potuti recare personalmente sul posto per assistere all'Aurora