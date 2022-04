Primo posto in Calabria per gli esordienti della scuola calcio Castelvetrano Selinunte al torneo di Pasqua Verten

del 2022-04-19

Si è svolta sabato e domenica a Scalea in Calabria il torneo di Pasqua Verten, hanno partecipato gli atleti esordienti anno 2009 della scuola calcio SD élite Castelvetrano Selinunte. I giovani esordienti portano a casa un meritatissimo primo posto vincendo la coppa silver. I ragazzi si sono distinti e hanno tenuto alto il nome di Castelvetrano e della Sicilia. Erano presenti società provenienti da diverse realtà calcististiche italiane come il Frosinone, Ascoli, Pescara, Monopoli, la squadra locale dello Scalea calcio e tante altre società sportive militanti nel calcio. La finale tra il Castelvetrano Selinunte vs Taverna di Montalto Blu ha visto primeggiare gli giovani talenti castelvetranesi con un bellissimo 3 a 0. Complimenti agli atleti che si sono distinti magistralmente guidati dai loro mister.