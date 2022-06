Prestigioso riconoscimento nazionale per "Terramia", eccellenza del nostro territorio

di: Redazione - del 2022-06-28

Nel 2013, avevano manifestato la volontà di rinunciare a tre anni di mobilità pur di acquisire un opificio, che era stato confiscato alla mafia, per poi volerlo rimettere in attività. Adesso, per la Cooperativa Terramia, dopo anni di lavoro, arrivano anche i premi a livello nazionale.

Un secondo e terzo posto al concorso nazionale "Monnalisa" sulle olive nere e condite, gratificano la stessa cooperativa. E’ una bella storia da raccontare, che riguarda tre nuclei familiari di Castelvetrano, i cui mariti Franco Quarrato, Vincenzo Martinico e Vito Sciacca, tre ex dipendenti del Gruppo 6 Gdo, che hanno lavorato presso la struttura commerciale dell’ex imprenditore Giuseppe Gricoli.

Dopo la confisca del patrimonio, i tre, assieme ad alcuni colleghi, si sono dati un gran da fare per assicurarsi un vecchio opificio di via Tagliata a Castelvetrano, per iniziare un’autonoma attività.

È nata, così, la Cooperativa Terramia, di cui inizialmente facevano parte sei soci.

“Non è stato facile - precisa lo stesso Presidente Franco Quarrato - Pur di continuare a lavorare, abbiamo rinunciato a tre anni di mobilità. Abbiamo chiesto all’Agenzia dei Beni Confiscati di potere riqualificare l’opificio, il quale era stato vandalizzato nelle more, che doveva servirci per la lavorazione e trasformazione delle olive. Eravamo decisi più che mai a conquistare un mercato e forti della bontà del nostro prodotto, che comprendeva anche l’imbottigliamento dell’olio con la nostra etichetta.”

E così, dopo una conferenza di servizio, avvenuta nell’ottobre del 2013 alla presenza del Sindaco di allora e dei massimi responsabili dell’Agenzia, è arrivata la consegna della struttura, ufficialmente formalizzata nel 2016.

Nelle more, la cooperativa è diventata veramente a conduzione familiare, dove adesso figurano, tra i soci, le mogli e i figli.

“La gran menzione dei nostri prodotti e l’ottenimento del secondo e terzo posto al Concorso Monnalisa, promossa da Paola Fioravani,- dice Giovanna Cucchiara - ci riempie di gioia e di orgoglio. Un prestigioso riconoscimento, che dedichiamo al sacrificio degli agricoltori, i quali hanno creduto in noi, affidandoci il loro prodotto. Quando si vince un premio a livello nazionale nel nostro campo, non vince l’Azienda, ma tutto il comparto belicino, di cui la nocellara del Belìce, che ne è una protagonista.”

Mamme e figlie non si sono fermate alle olive. Adesso l’azienda ha messo su, nei locali attigui, un piccolo pastificio, dove si produce il prodotto con grani autoctoni, un mercato in grande espansione, come le conserve, che, distribuite anche negli alberghi della zona, sono diventate più di un souvenir, per una Sicilia che produce nel marchio della legalità.

Non è escluso che questa aumentata produzione (e se lo augurano gli stessi soci), possa portare anche all’assunzione di nuovo personale. In sei anni, la cooperativa di famiglia, con duro lavoro, bissa il successo del 2021 dell’Ercole Olivario.