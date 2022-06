Castelvetrano, gli auguri per i 100 anni di Vita Siragusa

di: Redazione - del 2022-06-29

La sorpresa più bella, nel giorno del suo compleanno, sono stati gli auguri del Sindaco di Castelvetrano, che le ha fatto personalmente, consegnandole una pergamena.

Tra l'affetto di tanti amici e della sua famiglia, Vita Siragusa ha compiuto, il 27/06/2022, 100 anni.

Vita è nata a Castelvetrano nel 1922, dove ha trascorso tutta la sua giovinezza e gli anni più belli. Ha 7 figli, nipoti e pronipoti, vicini e lontani, unendo quattro e più generazioni. Ha tagliato questo traguardo in splendida forma. Signora molto in gamba, è capace di offrire a tutti i consigli preziosi.

E' una grande memoria storica per Castelvetrano, dove in tanti le vogliono bene e vengono spesso a trovarla. Nel giorno del suo compleanno, anche il Parroco della Chiesa Madre San Giovanni, Don Giuseppe Undari, è andato a trovarla per porgere i suoi affettuosi auguri.

Tantissimi auguri anche dalla Redazione di Castelvetranonews!