Crollo strutturale di un soffitto a CVetrano. Sul posto anche Vigili del fuoco

del 2022-07-03

La scorsa notte un cittadino castelvetranese F.G ha perso la propria abitazione a causa di un cedimento strutturale nei pressi della zona di Viale Roma. Sul posto i Vigili del fuoco nella persona dell'Ing. Giuseppe Impallari per l'accertamento dell'inagibilità dell'immobile.La situazione che ha trovato l'Ingegnere è stata quella di un estremo degrado con la mancanza anche di infissi esterni con quelli presenti in parte danneggiati.

Si è reso necessario anche un supporto logistico e umanitario. Prontamente infatti un equipaggio della Croce Rossa si è messo a disposizione e ha dato aiuto in loco rimanendo tutta la notte con lo sfortunato cittadino che avrà un tetto in via provvisoria.

L'uomo è conosciuto dai servizi sociali del Comune e si ricorda qualche anno fa una sua forte protesta circa la mancata assegnazione di un immobile dove vivere.

Foto: pagina Facebook Croce Rossa Comitato di Castelvetrano