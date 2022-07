Covid 19, ecco la situazione aggiornata in Provincia

del 2022-07-01

Covid 19, ecco la situazione a Trapani e provincia. Aggiornamento del giorno 1 luglio 2022.‍‌

I casi attuali positivi sono 4919 così distribuiti:

Alcamo 622; Buseto Palizzolo 32; Calatafimi-Segesta 102; Campobello di Mazara 83; Castellammare del Golfo 155; Castelvetrano 248; Custonaci 72; Erice 371; Favignana 42; Gibellina 34; Marsala 936; Mazara del Vallo 346; Misiliscemi: 76; Paceco 155; Pantelleria 64; Partanna 80; Petrosino 64; Poggioreale 17; Salaparuta 11; Salemi 114; San Vito Lo Capo 37; Santa Ninfa 30; Trapani 1003; Valderice 207; Vita 18.

Totale deceduti 693. Totale guariti 109688.

Ricoverati in Terapia Intensiva: 0. Ricoverati in Terapia semi-intensiva: 10. Ricoverati in degenza ordinaria: 49. Ricoverati in Rsa e Covid hotel: 9.