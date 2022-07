Castelvetrano, l'Aias riparte con i laboratori creativi. Protagonisti il cavallo e la natura

di: Comunicato Stampa - del 2022-07-04

Ripartono i laboratori creativi, opportunità d'inclusione sociale di tipo ricreativo e di sensibilizzazione al contatto con il cavallo, attività previste nell'ambito del Progetto “Start-up Belìce”, cofinanziato dalla Fondazione con il Sud.

Riaperte le selezioni per 10 bambini che potranno partecipare ai laboratori. Giochi e attività a cavallo, sia presso l'Aias di Castelvetrano, che presso altri maneggi e, comunque, in ambienti naturali, come la riserva naturale del Belìce.

Primo incontro Venerdì 8 Luglio 2022.

All'insegna dell'inclusione e di nuove amicizie, saranno seguiti da esperti ed educatori, con la possibilità di trascorrere 4 ore prendendosi cura del cavallo e passeggiando insieme a lui, oppure, vivendo delle esperienze sensoriali tattili, sperimentando sensazioni e immaginazione.

Per info chiamare:

Giorgina Manzotti 377/37 98 009

Maria Parrino 320/79 32 305

Le iscrizioni sono aperte entro le ore 19 di Giovedì 7 Luglio. Partecipazione gratuita.