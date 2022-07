Giovane castelvetranese azzannato da un cane. 24enne sottoposto ad un delicato intervento

di: Redazione - del 2022-07-05

Oltre due ore sotto i ferri per ricucire il suo polpaccio a brandelli dopo essere stato azzannato da un dogo argentino. Quella che doveva essere una festa per il suo primo giorno di lavoro è finita quasi in tragedia. Protagonista il 24enne castelvetranese I.A. che si era recato in un oleficio di Castelvetrano dopo aver abbandonato l’idea di fare il bagnino perché la voglia di un posto sicuro di operaio e non stagionale e soprattutto di restare a Castelvetrano era più forte di lui.

Intorno alle 6 del mattino era entrato nel cancello di un oleficio accompagnato dai nuovi colleghi che gli avevano spiegato il lavoro da fare. Il giovane aveva dimenticato il telefonino in macchina e dopo essersi diretto l’auto improvvisamente si è accorto che il cane lo puntava, ha cercato di arrampicarsi su una ringhiera dell’oleificio ma il cane con un balzo si è attaccato al polpaccio sinistro fino a ridurlo a brandelli e procurandogli ferite anche nella gamba sinistra.

Il giovane ha cercato di difendersi e ha raggiunto fuori l’auto per chiamare aiuto. Poi l’arrivo del 118 e il suo ricovero in ospedale e l’operazione molto delicata durata due ore sotto i ferri del primario il dottore Gaspare Clemente. Sul posto i carabinieri per accertare i fatti mentre è stata presentata dal legale del giovane Francesca Lanza, del Foro di Marsala, una denuncia contro ignoti per capire a chi apparteneva il cane.