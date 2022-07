“Prezzo per il suolo pubblico troppo alto”. Protestano i mercatisti a Triscina. Partita raccolta firme

di: Redazione - del 2022-07-04

“Troppo caro il suolo pubblico”. È questo il grido di protesta di alcuni mercatisti che, alla prima serata di mercatino estivo, hanno avviato una raccolta firme indirizzata all’Amministrazione comunale di Castelvetrano. Una protesta pacifica ma che vuole porre l’attenzione su un tema di costi in aumento che inficia i loro guadagni. C’è da dire che, in conseguenza del dissesto finanziario, per legge, diverse aliquote fiscali sono state aumentate (ad esempio la tassa sui rifiuti).

Per i mercatisti il pagamento della Tosap è diventato troppo esoso per quello che è il numero delle presenze registrate in occasione dei mercatini. A questo punto ci si auspica un incontro con il Sindaco Alfano o il suo Vice Foscari nel tentativo di trovare una soluzione nell’interesse di tutti.