Trapani, controlli cantieri edili. Denunce e sanzioni dei Carabinieri

di: Comando Provinciale Carabinieri di Trapani - del 2022-07-05

I militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro, coadiuvati da quelli della Stazione Carabinieri di Trapani, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nell’ambito dei controlli straordinari dei cantieri nel settore edile, hanno sottoposto a verifica 3 aziende del luogo e la posizione dei lavoratori dipendenti.

Al termine di predetta attività, venivano denunciate 2 persone, imprenditori e legali rappresentanti di due ditte, in quanto presunte responsabili di: non aver dotato il ponteggio per le lavorazioni in quota del previsto robusto parapetto, ancoraggio e tavola ferma piede (al fine di evitare i rischi di caduta), aver istallato sul ponteggio un apparecchio di sollevamento senza aver provveduto ad eseguire gli appositi calcoli, aver istallato il ponteggio ad una distanza superiore ai 20 cm dal muro e non aver formato alcuni lavoratori sui rischi connessi all’attività da svolgere in materia di salute e sicurezza.

Per le violazioni riscontrate sono state elevate 9 contravvenzioni per un totale di euro 9500.

Rimane alta l’attenzione degli uomini dell’Arma in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con dei controlli serrati che si ripeteranno nei prossimi giorni.