Salta anche il mercatino serale di Selinunte. Dietro front dei mercatisti

del 2022-07-07

Salta anche il mercatino di questa sera a Marinella di Selinunte. Nonostante l’annuncio da parte dell’Amministrazione Comunale alla fine il nulla di fatto. Non sono note le ragioni che hanno indotti i commercianti a questa scelta. Il prezzo per stand da pagare era di circa 42 euro (importo riducibile per chi si occupa della vendita di generi alimentari) per la Tosap (tassa per l’occupazione pubblica).

L’anno scorso i mercatini hanno goduto dell’esenzione prevista in virtù dell’emergenza Covid ma quest’anno, in virtù della normativa di settore a livello nazionale, non è stata più applicabile. Amarezza anche per il Vice Sindaco Filippo Foscari visto che le interlocuzioni erano state proficue con l’impegno dell’Amministrazione a consentire singoli pagamenti in occasione di ogni mercatino in luogo dei canoni annui.

Delusione per turisti e cittadini che attendevano questo evento estivo mentre non si escludono anche simile fine per il mercatino di Triscina.