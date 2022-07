Questione siccità in agricoltura, il PD si rivolge a Musumeci per chiedere potenziamento Consorzi di Bonifica

di: Comunicato Stampa - del 2022-07-08

Il PD si è rivolto al governo Musumeci, chiedendo di potenziare i Consorzi di Bonifica, dato che la riforma Consorzi è ferma da anni.

Di seguito riportiamo il comunicato stampa:

“L’agricoltura è un settore nevralgico per il Belìce, da anni si assiste alla sua continua mortificazione da parte del Governo Regionale.

Il governo Musumeci ci dica come intende potenziare i Consorzi di Bonifica, visto che la riforma sui Consorzi è ferma da diversi anni, ed i continui tagli ai finanziamenti per le opere irrigue.

Il PD ringrazia il personale dei Consorzi, pur se ridotto ai minimi livelli occupazionali, per il senso del dovere e l’encomiabile lavoro profuso in questi anni.

Diciamola tutta la verità, l’unica fonte di sostentamento dei consorzi sono i canoni irrigui.

Gli stessi che per questi anni sono stati sospesi. Oggi, dopo il danno la beffa, non bastano il caro gasolio e l’aumento delle materie prime, il Governo Musumeci resta inerme sull’aumento dei canoni irrigui.

Il PD invita il Governo Regionale a fare la sua parte, assumendosi la responsabilità che gli compete, mettendo nella propria agenda Politica il tema dell’agricoltura, trovando le soluzioni organiche, partendo proprio dalla revisione dei canoni irrigui, potenziando i Consorzi di bonifica con personale e somme adeguate per ammodernare le reti.

Ringraziamo l’on. Catanzaro (PD) per l’impegno profuso, ed attendiamo le variazioni di bilancio, al fine di inserire le somme necessarie per riequilibrare i conti del Consorzio di Bonifica Argrigento 3.

Oggi più che mai, riformare i Consorzi di Bonifica, è indispensabile per il rilancio dell’agricoltura.”