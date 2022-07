Rincari benefici irrigui e aumento costo acqua. Mozione di Obiettivo Città

di: Comunicato Stampa - del 2022-07-06

Obiettivo Città ha presentato ad Alfano una mozione relativa ai rincari dei benefici irrigui e il costo dell’acqua a seguito degli aumenti, diventati insostenibili rispetto al 2021, proponendo all’Amministrazione Comunale e a tutto il Consiglio Comunale di impegnarsi nel sostenere le ragione e la lotta dei produttori agricoli, revocando la delibera che ha previsto questo ulteriore rincaro.

Di seguito il testo del comunicato dei Consiglieri Comunali:

"Premesso che il territorio comunale di Castelvetrano, nell’ultimo decennio, è stato colpito da violente calamità atmosferiche naturali, che hanno devastato le varie colture del territorio e reso impraticabile le strutture di servizio dell’intero comparto agricolo e zootecnico, (peronospora 2014-2015, alluvioni del 2016, grandinata 2016, piogge torrenziali 2017, grandinata giugno 2018, alluvioni ed esondazioni dell’ottobre-novembre 2018, e ancora negli anni, non sono stati da meno forti venti, eccessi termici e gelate ed in ultimo il periodo della pandemia, non ancora debellata.

Considerato che si aspetta una proposta di riforma dei Consorzi di Bonifica per sopperire al deficit di bilancio di tutti gli 11 ex Consorzi di Bonifica con una riorganizzazione dalle fondamenti.

Considerato insostenibile l’aumento della bonifica e del costo dell’acqua del 300% con una retrodatazione dal 2013, ed è ancora peggio e drammatico quello deliberato ad aprile 2022 con l’aumento della Bonifica con delibera nr. 27 del 29 aprile 2022, a firma del direttore generale Dott. Giovanni Tomasino e dal Commissario straordinario Dott.Antonio Garofalo, con la quale si evidenzia un aumento del Beneficio Irriguo del 100%, da € 75 a € 150 ad ettaro rispetto al 2021 e del 38%, da 21 a 29 centesimi mc, il costo dell’acqua per usi irrigui rispetto al 2021;

Tanto premesso, considerato e rilevato, i sottoscritti Consiglieri Comunali propongono all’Amministrazione Comunale e a tutto il Consiglio Comunale ad impegnarsi a sostenere le ragione e la lotta dei produttori agricoli. A fine di:

- chiedere al Presidente della Regione Sicilia on.Musumeci un incontro urgente per affrontare e focalizzare tutta la questione al fine di Accelerazione l’approvazione della legge di riforma dei Consorzi di Bonifica presentata all’ARS dal governo nel 2019;

- chiedere la revoca della delibera nr. 27 del 29 aprile 2022 che ha previsto questo ulteriore rincaro;

- chiedere la Sospensione dei ruoli della bonifica dal 2017 al 2021."