(FOTO) Scontro tra due automobili sullo scorrimento veloce direzione Sciacca. Quatto persone coinvolte . Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

di: Redazione - del 2022-07-06

Per fortuna stanno tutti bene gli occupanti dei due grossi mezzi coinvolti in un pauroso incidente stradale sullo scorrimento veloce Castelvetrano - Sciacca. Ad avere la peggio solo il conducente della Bmw G.P. di 61 anni di Agrigento che ha riportato la frattura del femore, mentre per i tre occupanti della jeep G. G. di 54 anni, il passeggero M.G. di 54 anni e M.A. di 22 anni solo tanta paura e una serie di escoriazioni. Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Castelvetrano che stanno lavorando per accertare le cause di uno scontro quasi frontale.