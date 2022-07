Punto di incontro tra mercatisti e Comune dopo la protesta di martedì a Triscina. Questa sera a Selinunte via al mercatino estivo

di: Redazione - del 2022-07-07

Nella giornata di martedì i mercatisti, che dovevano iniziare la vendita serale settimanale nel viale della Magna Grecia a Triscina, hanno incrociato le braccia per protestare contro il caro “suolo pubblico”.

Sono accorsi in tanti per il primo appuntamento nella borgata marinara, ma gli stessi Vigili Urbani, arrivati sul posto, hanno constatato che i mercatisti erano in subbuglio.

Un coro unanime ha cercato di far capire la situazione, lamentandosi dei prezzi, ormai sempre più alti e insostenibili: “Non è possibile che noi dobbiamo pagare oltre 500 euro di tasse al fine di vendere per otto appuntamenti a Triscina, insieme ad altrettante somme per Marinella di Selinunte.

Noi, con questa crisi che ci attanaglia e con gli aumenti dei prezzi del carburante per spostarci, non ce la facciamo più”.

L’Assessore e Vice Sindaco Filippo Foscari ha risposto ai commercianti:

“Purtroppo l’aumento delle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico non l’ha deciso quest’Amministrazione, ma sono stati i commissari, visto che siamo in un comune in dissesto, a portarle al massimo.

Noi siamo vicini ai commercianti e ci siamo subito mossi di concerto con la Polizia Municipale, al fine di approvare un’ordinanza che dia la possibilità ai mercatisti di pagare non la somma prevista, ma l’importo settimanale da parte di chi, di volta in volta, intende essere presente”.

Pare che questa ordinanza sia pronta per essere pubblicata anche nella giornata di oggi. Lo stesso Vice Sindaco conferma di avere incontrato i mercatisti e di essere fiducioso che riprendano a lavorare. Ad una signora titolare di alcune giostre è arrivato un conto per i due mesi estivi di oltre 20.000 euro.

Ritornando a Triscina, l’Assessore assicura che verrà bonificato dalle canne lo spazio dove monteranno i mercatisti, che attualmente è ancora pieno di erbacce, le quali arrivano dai terreni di privati.