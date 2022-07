Marinella, smottamento nella via Vivaldi. Interdetto traffico veicolare

di: Redazione - del 2022-07-08

Lo smottamento in alcuni parti in via Vivaldi a Marinella di Selinunte, costruita su un terreno pare argilloso, è stato segnalato dai residenti e l’ufficio tecnico di Castelvetrano ha trasmesso una nota al Comando della Polizia Municipale per interdire al traffico veicolare la strada in attesa che la conferenza di servizio, prevista per venerdì prossimo, possa dare delle risposte su come intervenire.

Purtroppo da anni viene notato un lento smottamento della via Vivaldi, quest’anno acutizzatosi anche a causa delle violente piogge dello scorso novembre.