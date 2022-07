(VIDEO) “Costi alle stelle. Non fateci abbandonare i terreni”. Ieri protesta degli agricoltori a Castelvetrano

di: Redazione - del 2022-07-09

Protesta pacifica degli agricoltori locali nei pressi di Belicittà, per denunciare le criticità del comparto agricolo connesse all’aumento insostenibile dei costi del gasolio e non solo. Sul posto anche il Sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione, ma anche Enzo Alfano (Castelvetrano) e Nicola Catania (Partanna). Presente anche Enza Viola, da sempre vicina alle cause degli agricoltori, e Calogero Martire. Abbiamo intervistato gli agricoltori e pubblichiamo la loro lettera di protesta:

“Oggi il comparto agricolo, tutto rappresentato, non scende in questa piazza per elemosinare nulla. Scende per chiedere alle istituzioni tutte di farsi portavoce autorevoli nelle sedi istituzionali, dove si fanno le scelte per il mondo agricolo! Un grido di dignità! Oggi siamo qui perché tutto è diventato insostenibile! I costi di lavorazione e produzione dei nostri terreni sono lievitati in maniera scellerata, senza avere come corrispettivo un aumento del prezzo dei nostro prezioso prodotto.

Gli agricoltori chiedono di non dover lasciare i propri terreni incolti, di non abbandonare la nostra terra! La politica degli ultimi anni non ha favorito né il lavoro degli agricoltori né il mercato dei nostri prodotti, sempre di più meno concorrenziali!

Oggi siamo qui per chiedere alle autorevoli istituzioni di rappresentare, al governo regionale e al prefetto, un grave e scellerato abuso che il nostro territorio sta subendo! L'acqua è il bene più prezioso, è la vita dei nostri prodotti!

L'aumento delle quote dei benefici irrigui e del costo del consumo a oltre il 400 % degli ultimi anni è il risultato più assurdo di una gestione irresponsabile e clientelare che non guarda alla vita del comparto!

Le nostre condotte sono le più vecchie del comprensorio. Nessun rifacimento né innovazioni sono state portate avanti nel nostro territorio e nel consorzio Agrigento 3! Scolabrodi che non possono erogare in maniera continuativa certa acqua alle nostre terre! Tutto aggravato dalla mancanza di autorizzazione alle aperture delle dighe, sempre nei mesi subito precedenti alle irrigazioni!

Ci chiediamo, perché non autorizzare le aperture delle dighe i primi mesi dell'anno? Questo aiuterebbe a mettere in pressione i tubi, riparando così i numerosi guasti che, invece, si verificano in piena campagna irrigua!

La mancanza di personale, l'esteso territorio su cui ricade il consorzio, l'impossibilità di quantificare con esattezza il consumo, iI pagamento sempre con clausola "salvo a, conguaglio", clausola che poi diventa sempre la possibilità di aumentare le tariffe indiscriminatamente!

Le continue rotture dei vari comizi hanno reso quasi impossibile l'irrigazione negli anni in cui il nostro territorio è stato colpito da molteplici calamità naturali. Oggi, scendiamo in questa piazza per chiedere ai Sindaci e alle rappresentanze istituzionali l'annullamento del Consorzio Agrigento 3, per eliminare la possibilità di rincaro di un altro 100%, la sospensione dei ruoli dal 17 al 21, visto che già 2015 e 16 sono arrivati e la richiesta urgente al presidente Musumeci di portare e definire la riforma dei Consorzi, che darebbe agli agricoltori il potere sul Consorzio.”

Sul tema, oggetto di protesta da parte degli agricoltori, anche i Sindaci hanno sottoscritto un documento, di cui riportiamo integralmente il testo:

“Attualmente, il settore agricolo sta vivendo una crisi gravissima, un attacco di natura economica che possiamo definire senza precedenti. Tutti i comparti ne sono interessati, nessuno escluso. I costi correnti di produzione dell’agricoltura sono saliti repentinamente in modo ingiustificato, tanto che nel primo trimestre 2022, si è registrato un aggravo ai danni degli agricoltori del 20,4% su base annua.

Un dato economico di tale portata annienterebbe qualunque settore produttivo, ma il mondo agricolo prova ancora a resistere. Ma fino a quando si potrà sopportare una simile situazione prima dell’abbandono totale dei nostri terreni agricoli?

Un capitolo a parte merita la vicenda dei Consorzi di Bonifica, emblema del fallimento della politica regionale da decenni a questa parte. Un Ente che dovrebbe essere strategico per lo sviluppo dell’agroalimentare siciliano, ridotto ad un carrozzone di sprechi, inefficienze e precariato.

La rete per la distribuzione irrigua, ridotta ad un colabrodo con guasti e mancate erogazioni di acqua continui, operai ed addetti ai lavori sempre in numero inferiore ed inadeguato da un anno all’altro. In tutto questo, oltre al danno la beffa, si prospettano aumenti anche del 100% dei ruoli consortili.

Oggi più che mai, le istituzioni e il mondo produttivo devono essere uniti per tentare di aggredire quelle che sono le storiche criticità del settore e quelle legate alla difficoltà del periodo.

Pertanto, tutti gli operatori del settore agricolo chiedono alle Istituzioni presenti di solidarizzare con la mobilitazione a farsi portavoce presso le sedi opportune delle istanze emerse:

- Chiedere al Presidente della Regione Sicilia on.Musumeci un incontro urgente per affrontare e focalizzare tutta la questione, al fine di accelerare l’approvazione della legge di riforma dei Consorzi di Bonifica, presentata all’ARS dal governo nel 2019;

- Chiedere la revoca immediata della delibera nr. 27 del 29 aprile 2022 (Consorzio di Bonifica AG 3), che prevede rincari del beneficio irriguo (+100%) e del costo dell’acqua chiedere la Sospensione dei ruoli della bonifica dal 2017 al 2021;

- Approvare la Riforma dei Consorzi di Bonifica, abrogando le figure commissariali e restituendo agli agricoltori la gestione diretta dell’Ente.”