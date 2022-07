Castelvetrano, al via lavori urgenti al Cimitero. Appalto affidato ad una ditta locale

di: Comunicato Stampa - del 2022-07-11

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano rende noto che domani prenderanno il via i lavori urgenti di scerbatura presso il cimitero. E’ stato infatti affidato l’appalto alla ditta castelvetranese “Randazzo Giuseppa” per €19.206,00, al fine di svolgere urgentemente i lavori di scerbatura ed eliminazione delle sterpaglie, per offrire il giusto decoro alla aree destinate ai nostri defunti e scongiurare possibili incendi dovuti alle alte temperature estive. Dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici del comune, in seguito a numerose segnalazioni dalla cittadinanza, constatato lo stato dei 5 lotti, l’Amministrazione ha demandato di procedere all’affidamento dell’intervento di pulizia, al fine di dare un ulteriore segnale di decoro.

Foto:archivio