Vetrina internazionale per Siracusa grazie a Dolce & Gabbana. E se un giorno scegliessero Selinunte?

di: Redazione - del 2022-07-12

Siracusa al centro dell’interesse dei media nazionali e internazionali, grazie al mega evento di Dolce & Gabbana, che ha portato, nel centro aretuseo, davanti il Duomo, una platea di spicco internazionale ad assistere al lancio della nuova collezione donna, confermando il profondo legame di Domenico Dolce e Stefano Gabbana con la Sicilia e la sicilianità.

Un evento che, oltre a consentire una visibilità internazionale a Siracusa, grazie anche alla presenza di star internazionali come Sharon Stone e Mariah Carey, ha generato un indotto economico importante per strutture alberghiere, servizi di trasporto e non solo. Negli anni scorsi, sembra ci fosse stato un interesse che pare sia stato rigettato dalla Direzione del Parco.

Con la nuova Direzione, affidata al castelvetranese Felice Crescente, profondo conoscitore del nostro territorio, siamo certi che occasioni di questo genere verranno colte, così da permettere a Selinunte di dare quella visibilità internazionale che merita. E chissà che un giorno proprio Dolce & Gabbana vorranno scegliere Selinunte e i suoi splendidi templi per presentare una loro nuova collezione.