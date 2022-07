Selinunte multitasking. Visite a chiar di luna, mostre di architettura antica e concerti sperimentali. Ingresso a partire da oggi

di: Comunicato Stampa - del 2022-07-15

Selinunte Multitasking

Dalle visite al chiar di luna ai concerti sperimentali di Curva Minore,

alle macchine per costruire i templi della mostra Ars Aedificandi

Il Parco Archeologico di Selinunte offre proposte diverse per tutti i gusti

Ogni Venerdì, Sabato e Domenica ingresso dalle 19.30 a mezzanotte

Un Parco Archeologico che dimostra una veste multitasking, adatta ad ogni gusto, dal semplice appassionato che vuole visitare l’area archeologica più vasta d’Europa, all’amante delle sonorità sperimentali, a chi, invece, si allontana dalla soffocante calura siciliana e cerca refrigerio scoprendo i templi al chiar di luna, magari fermandosi ad ammirare le straordinarie ed imponenti macchine che, in scala reale e veritiera, raccontano i processi di costruzione.

Entrare nel Parco Archeologico di Selinunte vuol dire immergersi in una natura incontaminata, dove l’uomo è presente, sì, ma con attenzione: di giorno, con i templi che si stagliano nella luce, di notte per lasciarsi avvolgere da profumi improvvisi, mentre gli stessi templi emergono dal buio e il mare, in sottofondo, c’è ma non si vede.

I weekend sono veramente da non perdere: ogni Venerdì, Sabato e Domenica di Luglio si potrà entrare a Selinunte dalle 19.30 a mezzanotte (ultimo ingresso alle 23). Alle 21,30, si potrà partecipare alla visita guidata di CoopCulture, dove i visitatori si incammineranno verso la Collina Orientale per ascoltare mitologia, storia e aneddoti sulla fondazione e lo sviluppo della città, nemica da sempre della vicina Segesta.

È solo uno spunto, ma le guide lo raccoglieranno per descrivere i tre templi maggiori: il Tempio E o Heraion, il Tempio F, e il Tempio G; e, accanto, come non notare le macchine in scala reale, della mostra “Ars Aedificandi” di MondoMostre, che raccontano i processi costruttivi dell’antichità.

Al Baglio Florio, invece, già da oggi (15 Luglio), prende il via per due weekend il Selinunte Mediterraneo Festival di Curva Minore: si inizia con il quartetto TellKujira, una sorta di rock band in forma di quartetto classico; domani sarà la volta di Luca Tilli e Sebi Tramontana, un duo specialista nelle improvvisazioni d’avanguardia, e a seguire, Soundpainting, l’arte della composizione istantanea, inventata dal compositore newyorkese Walter Thompson.

Domenica, sotto il Tempio di Hera, alle 19,30 il festival offrirà, ai visitatori del Parco, un recital di uno dei più giovani e interessanti trombettisti e compositori italiani, Gabriele Mitelli, con il batterista Cristiano Calcagnile. Alle 21,30 il concerto dei Pipeline 8.

Il programma del Selinunte Mediterraneo Festival

Il festival si apre oggi alle 21,30, ( Venerdì 15 Luglio ) al Baglio Florio del Parco Archeologico di Selinunte, con l’avanguardia del quartetto TellKujira, prodotto da Area Sismica e formato da Francesco Diodati (chitarra elettrica), Stefano Calderano (chitarra elettrica), Ambra Chiara Michelangeli (viola) e Francesco Guerri (violoncello): una sorta di rock band in forma di quartetto classico, con due chitarre elettriche al posto dei due violini, per un percorso musicale flessibile e alla continua ricerca di struttura.

Il giorno seguente, Sabato 16 Luglio , è la volta di Luca Tilli e Sebi Tramontana, un duo che collabora ormai da dieci anni, collocandosi nell’area della musica improvvisata europea. In scaletta, brani inediti, nelle cui composizioni si manifesta il libero dialogo tra il violoncello di Tilli e il trombone di Tramontana.

A seguire, spazio all’improvvisazione, con il concerto di Soundpainting, l’arte della composizione istantanea, inventata dal compositore newyorkese Walter Thompson negli anni ’70 come linguaggio universale, composto da circa 1500 gesti-segnale, che vengono compiuti dal soundpainter (compositore e direttore) per indicare in tempo reale all’ensemble posto di fronte a lui.

Un’esperienza di “cultura musicale” aperta a tutti, per introdurre il maggior numero di ascoltatori possibile al sorprendente, appassionante e fervido mondo del jazz.

Diretta da Giancarlo “Nino” Locatelli, uno dei più grandi esperti di soundpainting sulla scena contemporanea, l’orchestra di soundpainting è composta da 10 elementi, che hanno partecipato al workshop gratuito tenuto da Locatelli nei giorni precedenti al concerto.

Appuntamento Domenica 17 Luglio alle 19,30 sotto il Tempio di Hera, dove sarà offerto, ai visitatori del Parco Archeologico, il recital di uno dei più giovani e interessanti trombettisti e compositori italiani, Gabriele Mitelli, che si esibirà con il batterista Cristiano Calcagnile, un’altra personalità spiccata, con diversificate esperienze sia nel campo della musica contemporanea (in cui si è inizialmente formato) che in campo jazzistico, soprattutto internazionale.

Alle 21,30 il Selinunte Mediterraneo Jazz Festival accoglie il concerto di Pipeline 8, formazione a geometria variabile, con la voce registrata del poeta britannico Tom Raworth (1938-2017), con cui Locatelli ha collaborato per più di vent’anni. Un concerto coinvolgente, con le parole di Raworth come suono, testo e pre-testo, e la densità del suono da ampio organico, che vede coinvolti molti dei musicisti che si succedono al festival. Il festival proseguirà anche il prossimo weekend con altri appuntamenti.

Biglietto: la visita in notturna al Parco Archeologico di Selinunte costa 10 euro (gratuita per i bambini fino a 4 anni e 4 euro fino a 17 anni), più l’ingresso al Parco. www.coopculture.it .

Info e prenotazioni: 0923.1990030, dal Martedì alla Domenica 10-16

Ingresso ai concerti 10 euro/8 euro più ingresso al Parco . Per i doppi concerti del 16 e 23 Luglio ingresso 15/11 euro

Tutti i concerti si svolgeranno al Baglio Florio e avranno inizio alle 21.30, eccetto il concerto (gratuito per i visitatori del Parco) di Domenica 17, che si svolgerà dalle 19.30 vicino il Tempio E.

www.coopculture.it .

Gli spettatori potranno acquistare in biglietteria il servizio di navetta fino a Baglio Florio. Ticket: 1,50 euro a tratta.