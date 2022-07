Attesa a Marinella per la presentazione del libro “Karibù” della giornalista Rai di origine castelvetranese Lidia Tilotta

di: Redazione - del 2022-07-15

Sabato 16 Luglio, alle ore 21, presso “Pensiero Contemporaneo 2022” in Via Caboto a Marinella di Selinunte, si svolgerà la presentazione del libro “Karibù”, un’autobiografia che parla di una testimonianza, firmata dalla castelvetranese Lidia Tilotta e dal medico siciliano Cristina Fazzi, che, nel 2000, decide di fare un viaggio da Enna fino allo Zambia, decidendo di non tornare più.

Lidia Tilotta, castelvetranese d’origine, è curatore giornalistica della trasmissione “Mediterraneo” di Rai3 e giornalista della testata regionale Rai.

Il libro Karibù parla di un miracolo, non è solo un’autobiografia di una donna, che decide di partire per una nuova avventura. È amore, empatia, dolcezza e maternità. Insomma, è un turbinio di emozioni, nelle quali il lettore si potrà lasciare trasportare, vivendo quello che ha vissuto la dottoressa Fazzi durante il suo viaggio.