Campobello, HUB Mocar vittima di effrazione e furto cavi. Bloccata attività vaccinale. Oggi riprendono vaccinazioni

di: Redazione - del 2022-07-15

Si è verificato, nei giorni scorsi, un furto di cavi presso l'ex Mocar, sede dell'HUB vaccinale dell'Asp a Castelvetrano in Contrada Magaggiari.

Ignoti hanno tranciato dei cavi, creando non pochi disagi all'attività operativa vaccinale, che è stata interrotta.

A seguito dell'intervento dei tecnici, sono stati effettuati opportuni ripristini, facendo tornare l'HUB operativo.

"Intanto - ci fa sapere Marcello Filippone, referente per le attività amministrative e logistiche - sono partite, come da piano nazionale, le quarte dosi per over 60 e fragili".

NON sono necessarie prenotazioni.

Di seguito gli orari di apertura dell'HUB Mocar di Campobello di Mazara:

Lunedì pomeriggio: dalle 14 alle 20 (Adulti > 12 anni - Pediatrico 5-11 anni)

Venerdì e Sabato mattina: dalle 8 alle 14 (Adulti > 12 anni)

N.B.: I vaccini pediatrici (Target 5-11 anni), possono essere somministrati anche nei giorni NON previsti, purché in numero congruo ( NON meno di 7 vaccinandi ).