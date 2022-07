Marinella, entro una settimana la piazzetta lignea sarà nuovamente fruibile. Ripresi i lavori

del 2022-07-13

Sono ripresi i lavori alla piazzetta in legno di Marinella di Selinunte da parte della nuova ditta incaricata dal Comune.

Nelle scorse settimane i lavori sembravano essere terminati ma il Comune aveva constatato la presenza di difformità rispetto a un lavoro realizzato a regola d'arte e il direttore dei lavori non aveva potuto asseverarne il collaudo.

Per questo motivo, e per una definitiva sistemazione, si è proceduto ad incaricare una nuova ditta. I lavori dovrebbero terminare entro una settimana in modo da consentire finalmente la piena agibilità e fruizione della piazza.