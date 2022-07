Salemi, Associazione Spazio Libero Onlus promuove progetto “Una realtà oltre la disabilità”

di: Comunicato Stampa - del 2022-07-15

Anche quest’anno, l’Associazione Spazio Libero Onlus ha avviato il progetto: “Disability Spazio Lab”, giunto alla 5° edizione. Questo nasce con l’obiettivo di creare spazi di socializzazione e integrazione in un’ottica di formazione, crescita e valorizzazione delle competenze delle persone con disabilità.

Infatti, soprattutto i giovani, finita la scuola dell’obbligo, si ritrovano senza risorse. In questo contesto, l’Associazione Spazio Libero Onlus, nata per promuovere i diritti e l’autonomia di quest’ultimi, vuole offrire uno “spazio d’incontro”.

Quest’anno il tema è stato “Un mondo di natura”. Sono stati realizzati dei laboratori ludico-formativi, coniugando integrazione sociale e rispetto per l’ambiente. La natura è divenuta lo sfondo straordinario sul quale dipingere un quadro di intense emozioni, scoprendo diversi elementi naturali, quali gli alberi, piante e ogni forma di essere vivente che vi è in natura, imparando a prendersi cura del mondo in cui viviamo.

Il laboratorio ha avuto inizio a Settembre e si è concluso a Giugno. Questo progetto è stato avviato 5 anni fa, con la partecipazione di 4 ragazzi disabili. Adesso, i partecipanti sono 18, un bel segno di riconoscimento dalle famiglie e dalle comunità, come quella di Orchidea.

Gli incontri, oltre che nella sede dell’Associazione Spazio Libero Onlus, si sono tenuti al Micro Giardino dei Sensi, al parco San Ciro e all’Orto Botanico di Gibellina.

“In tutti questi anni, - fa sapere l’Associazione Spazio Libero Onlus - il progetto è stato finanziato dai nostri fondi del 5x1000, ma, dato l’aumento costante, da parte delle persone con disabilità sarebbe bello, opportuno e corretto che anche i Comuni del territorio ci sostenessero.

Ancora oggi, - continua l’Associazione - le persone con disabilità vengono isolate, emarginate, senza prospettive nè progetti, volti alla loro autonomia socio-culturale; chiediamo pertanto un impegno da parte delle Amministrazioni, affinchè possano affiancarci, aiutarci e sostenerci nella realizzazione dei nostri percorsi socio/educativi e progettuali”.