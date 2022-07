Campobello, lo scorso giovedì Consiglio Comunale aperto. Ecco le proposte avanzate dall’Opposizione

di: Comunicato Stampa - del 2022-07-18

Nel caldo pomeriggio del Giovedì 14 luglio, si è svolta la seduta di Consiglio Comunale aperto, chiesta dai cinque Consiglieri di opposizione: Di Maria Tommaso, Montalbano Isabel, Catanzaro Liliana, Prinzivalli Carla e Fazzuni Giuseppe.

I cittadini presenti (un buon numero), hanno interagito con i Consiglieri e con gli Assessori, portando all'attenzione dell'Amministrazione tutti i disagi che quotidianamente sono costretti a vivere: dalla spiaggia ancora piena di canne triturate che, purtroppo, causa schegge, provocano ferite ai piedi, all'impossibilità di poter accedere alla spiaggia, per i dislivelli che si sono creati tra il piano di calpestio stradale del lungomare e l'arenile, all'aumento, per i cittadini, delle tariffe Ta.Ri., nonostante la percentuale della raccolta differenziata sia aumentata.

I Consiglieri di opposizione hanno posto l'accento proprio su tale problematica, non considerando giusto non premiare, in termini di abbattimento della tassa, chi effettua in modo corretto la raccolta differenziata, per poi far gravare sugli stessi i costi di bonifica di chi, trasgredendo, abbandona i rifiuti nelle periferie e nelle campagne.

Interessante l'intervento di un operatore ecologico, che ha proposto di far ripristinare e bonificare ai cittadini trasgressori i luoghi nei quali si verificano gli abbandoni dei rifiuti.

I Consiglieri di opposizione, come soluzione ai problemi dell'abbandono dei rifiuti e della pulizia della spiaggia dai residui di canne, hanno proposto al Sindaco, il quale non ha fornito una risposta nel proprio intervento, rispettivamente:

di riattivare gli ispettori ambientali volontari, che potrebbero essere utilizzati, a costo zero, a presidio e controllo delle zone sottoposte ad abbandono, procedendo a sanzionare i trasgressori;

l'utilizzo della pulisci spiaggia, acquistata dall'amministrazione Stallone, che potrebbe garantire una pulizia costante dell'arenile, senza ricorrere a gare di appalto e, dunque, ad affidamento di servizio a ditte esterne al Comune;

l'introduzione dell'uso di mastelli con codice identificativo, per monitorare la differenziata effettuata dai cittadini, che, peraltro, riporta attualmente un trend positivo, al fine di gratificare i cittadini virtuosi che differenziano i rifiuti in maniera consapevole e seguendo le regole.

la promozione e la sensibilizzazione ad avere maggiore senso civico e consapevolezza della salvaguardia dell'ambiente, tramite attività da promuovere all'interno delle istituzioni scolastiche e da estendere anche all'intera cittadinanza.

La seduta Consiliare è stata un momento di alta democrazia, che ha consentito ai cittadini di potersi confrontare con le istituzioni locali.

I Consiglieri hanno ringraziato tutti i cittadini intervenuti, proponendo di poter svolgere altre sedute di Consiglio Comunale aperto.