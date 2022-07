Sub francese salvato da due sanitari castelvetranesi dopo immersione a Marettimo

di: Redazione - del 2022-07-19

Un trattamento iperbarico ricompressivo effettuato nella camera iperbarica dell’Ospedale Sant’Antonio di Trapani, ha salvato un sub francese di 59 anni.

Il turista, lo scorso sabato, stava effettuando l’immersione insieme a degli istruttori del posto, i quali hanno intuito che l’uomo avesse un problema di salute, che aveva, nel frattempo, comportato un blocco agli arti inferiori e superiori. L’intervento dell’elisoccorso e l’arrivo al centro iperbarico sono avvenuti intorno alle 17,30.

Il paziente aveva accusato un malore dopo un’immersione nell’isola di Marettimo, a circa 30 metri di profondità. Trasportato d’urgenza in camera iperbarica, il sub è stato tempestivamente sottoposto ad un lungo trattamento durato cinque ore, assistito dagli operatori dell’Azienda sanitaria di Trapani, il medico Giuseppe Cuttone e il tecnico iperbarico Giuseppe Fontana, entrambi castelvetranesi.

Al termine della terapia iperbarica, il sub era fuori pericolo di vita ed è stato ricoverato in reparto per gli ulteriori accertamenti del caso.

La presenza dei presìdi necessari ha garantito il soccorso tempestivo necessario in caso di incidente subacqueo, come nel caso di malattia da decompressione, una patologia “tempo dipendente” per la cui guarigione è fondamentale la velocità d’intervento.