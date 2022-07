(VIDEO) Successo di pubblico a Marinella per la presentazione del libro “Karìbu”, scritto dalla giornalista Rai Lidia Tilotta e da Cristina Fazzi

di: Redazione - del 2022-07-18

È andato a ruba (vendute tutte le copie) il libro “Karìbu, Lo Zambia, una donna, una grande avventura” di Cristina Fazzi e Lidia Tilotta, presentato Sabato sera a Selinunte presso “Il pensiero contemporaneo”, dell'Associazione “Selinunte cunta e canta”.

La presentazione è stata curata da Antonino Cangemi, che ha dialogato con la coautrice Lidia Tilotta, e da Ermelinda Palmeri che ha letto, con empatica sensibilità, alcuni dei più toccanti brani del libro. Nutrito e partecipe il pubblico.

In coda all’incontro diversi interventi, tra i quali quello del già ambasciatore all’estero Benedetto Amari, che ha brevemente raccontato la sua esperienza, come diplomatico, in Zambia.

Vi proponiamo l’intervista realizzata dal nostro Direttore alla giornalista Rai, di origine castelvetranese, Lidia Tilotta.