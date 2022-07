5 esempi pratici di come usare una VPN nel quotidiano

di: Francesco Accardi - del 2022-07-19

Dalla pandemia in poi, il numero di persone che si sono ritrovate a passare ore ed ore della propria vita davanti allo schermo di un computer, magari lavorando o parlando con altre persone attraverso le apposite piattaforme, sono aumentate a dismisura.

Il quantitativo di tempo passato online, usando dispositivi tecnologici, in generale, sembra essere aumentato di molto nel corso degli ultimi due o tre anni .

La maggiore popolosità della rete, dovuta al lavoro, alla scuola e agli incontri da remoto, ha fatto riaffiorare in superficie il tema della sicurezza quando si naviga, tristemente sottovalutato durante gli ultimi anni.

Tra tutti gli strumenti a disposizione, ce n’è uno che, in termini di popolarità, negli ultimi anni, è cresciuto in maniera esponenziale, ovvero le virtual private network (o VPN).

Una delle motivazioni dietro questa crescita enorme della popolarità, deriva dall’incredibile versatilità degli strumenti in questione, di cui non tutti conoscono i vari utilizzi.

Andiamo oggi a scoprire quali sono 5 esempi pratici per utilizzare al massimo del potenziale una VPN nel proprio quotidiano.

Privacy al massimo quando si naviga online

L’utilizzo principale di una VPN è quello di aumentare il livello di privacy quando si naviga in rete. In questa maniera, si rende impossibile il lavoro di raccolta dati che gli ISP e le aziende pubblicitarie fanno per lucrare alle spalle di chi utilizza internet ed i suoi servizi gratuiti.

L’aumento della privacy, è determinato dal funzionamento strutturale della VPN.

La combinazione di particolari protocolli di comunicazione e degli algoritmi crittografici, rende il contenuto della nostra navigazione imperscrutabile agli occhi esterni.

Il proprio indirizzo IP viene sostituito da quello del server VPN a cui ci si è connessi (che è lo stesso di migliaia di altre persone, elemento che rende impossibile un’identificazione precisa dell’utilizzatore), rendendo il contenuto della propria navigazione illeggibile ad eventuale intercettazioni, grazie a crittografia di alto livello.



Aggirare le limitazioni geografiche

Al giorno d’oggi, le multinazionali che gestiscono i servizi per la fruizione di contenuti in streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Spotify e così via, fanno ampio uso del geofencing, per determinare chi può vedere un contenuto e chi no.

Chi abita in Italia, può vedere un palinsesto di contenuti diverso da chi abita negli Stati Uniti e viceversa, questo in base agli accordi fatti con i distributori.

Poiché l’abbonamento che si paga è uguale a prescindere dalla nazione in cui ci si trova, chi vuole guardare i contenuti esclusivi di altre nazioni può fare una cosa ben precisa: usare una VPN.

Ad ogni server VPN, corrisponde un IP geolocalizzato in una specifica parte del mondo; basta cambiare il server a cui ci si connette per bypassare i confini del geofencing, gustandosi i contenuti che si preferiscono.



Lavorare da remoto al sicuro

Quando si lavora da remoto, c’è il concreto rischio di star comunicando dati importanti attraverso la propria connessione di casa o attraverso un qualche tipo di rete wireless pubblica.

In questi casi, per evitare che questi dati finiscano intercettati da malintenzionati, è bene sfruttare gli algoritmi crittografici presenti all’interno in un servizio VPN.

Grazie alla crittografia, infatti, qualsiasi tipo di intercettazione si rivelerebbe inutile, lasciando il malintenzionato con in mano un pugno di dati illeggibili.



Al sicuro dalle minacce delle reti wireless pubbliche

Se si lavora o si utilizza un notebook con costanza, quasi sicuramente ci si connette in mobilità attraverso le reti wireless pubbliche.

Le reti wireless pubbliche sono l’ambiente informatico perfetto per gli hacker che vogliono portare a termine delle intercettazioni, attraverso dei particolari attacchi di tipo man in the middle. In questi casi, è possibile proteggersi sfruttando le caratteristiche di una rete VPN.

Da una parte c’è la crittografia, che rende illeggibili i dati alle fonti esterne, dall’altra, invece, ci sono protocolli di comunicazione specifici, che rendono impossibile un tracciamento efficace. Ai malintenzionati non rimane fare altro che dirigere le loro attenzioni verso altri utenti, se si utilizza una VPN.



Evitare le limitazioni di banda

Gli ISP molto spesso nei loro contratti mettono, tra le clausole, limitazioni alla qualità della connessione.

Alle volte, queste limitazioni riguardano il quantitativo di dati che si possono inviare o ricevere, altre volte, invece, riguardano il quantitativo di persone che possono sfruttare a pieno la banda in un determinato orario (questo fenomeno si chiama congestione delle reti).

In questi casi, sfruttando una VPN, si possono bypassare queste limitazioni. Il tipo di protocollo di comunicazione, che è alla base delle VPN, è in grado di sopportare carichi di lavoro superiori a quelli degli ISP, risolvendo i problemi di congestione della rete.