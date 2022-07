Covid 19, ecco la situazione aggiornata in Provincia. 718 i positivi a Castelvetrano

del 2022-07-19

Covid 19, ecco la situazione a Trapani e Provincia. Aggiornamento del 19 luglio 2022.‍‌

I casi attuali positivi sono 10029 così distribuiti: Alcamo 916; Buseto Palizzolo 93; Calatafimi-Segesta 191; Campobello di Mazara 307; Castellammare del Golfo 398; Castelvetrano 718; Custonaci 139; Erice 631; Favignana 76; Gibellina 122; Marsala 1966; Mazara del Vallo 933; Misiliscemi: 73; Paceco 243; Pantelleria 166; Partanna 215; Petrosino 169; Poggioreale 34; Salaparuta 38; Salemi 196; San Vito Lo Capo 115; Santa Ninfa 98; Trapani 1810; Valderice 358; Vita 24.

Totale deceduti 713; totale guariti 119326.

Ricoverati in Terapia Intensiva: 0; Ricoverati in Terapia semiintensiva: 7; Ricoverati in degenza ordinaria: 63; Ricoverati in Rsa e Covid hotel: 13.