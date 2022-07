Riaperta al pubblico la piazza in legno a Marinella. Conclusi (per il momento) i lavori

di: Redazione - del 2022-07-21

Ritorna accessibile la piazzetta lignea di Marinella di Selinunte, dopo la messa in sicurezza, eseguita da un altro operatore economico. Obiettivo dell’intervento è stata l’ottimizzazione della struttura, al fine di renderla fruibile almeno per la stagione estiva già in atto.

“Tutto il ritardo - aveva dichiarato qualche giorno fa il Sindaco Alfano - parte infatti dal fatto che i tecnici Comunali dovevano controllare i lavori in corso d’opera. In maniera molto zelante, nello specifico l’architetto Vincenzo Barresi, ha constatato che alcuni lavori non venivano eseguiti secondo contratto e ciò è stato più volte contestato, anche attraverso Pec alla ditta, la quale non ha ottemperato e, per tale motivo, non poteva esserci, da parte nostra, il collaudo sui lavori eseguiti, per cui si è passati al contenzioso, perché andremo a pagare meno di quanto prevede l’appalto.

Nelle more, abbiamo dovuto incaricare un’altra ditta, che ci consentirà di certificare che i lavori sono stati eseguiti a regolare d’arte”.

Di concerto con l’Ente finanziatore che è il FLAG “Il Sole e l'Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, si è stabilito che ulteriori interventi saranno eseguiti al termine della stagione estiva.

Risulta che già i commercianti dirimpettai hanno presentato domanda di potere montare le sedie ed i tavoli nei 48mq a loro disposizione.

“Dovranno dimostrare di essere in regola con i tributi Comunali - ha affermato il Sindaco - , e, nel caso abbiano dei debiti verso l’Ente, potranno rateizzarli come prevede la norma che ci impone questo controllo preventivo”.