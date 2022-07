Questione precari Comune di Castelvetrano. Stamane Consiglio Comunale aperto

di: Redazione - del 2022-07-21

Dopo 32 anni si parla ancora, nel Comune di Castelvetrano, di stabilizzare i 225 contrattisti, di cui 44 in esubero, che rischiano di rimanere fuori.

Oggi alle 10, presso il Circolo della Gioventù, si svolgerà un Consiglio Comunale aperto, indetto dal segretario provinciale della Csa Paolo Pagoto, di concerto con le altre organizzazioni sindacali, “affinchè, - dice Paolo Pagoto - venga sottoscritto dai Consiglieri un documento da consegnare al Sindaco Enzo Alfano, perché si faccia portavoce alla Regione per legiferare una normativa che possa mantenere in servizio (a costo zero per il Comune) gli eventuali esuberi, definiti dal Cosfel del Ministero degli Interni”.

Gli esuberi sono causati dal fatto che il Comune è in dissesto finanziario e, quindi, si rende necessario che la pianta organica, la quale attualmente prevede settanta unità di ruolo, venga rimodulata secondo le previsioni di legge e approvata dal Cosfel.

Al Consiglio Comunale, indetto dal suo presidente Patrick Cirrincione, prenderanno parte l’Assessore Regionale agli Enti locali Marco Zambuto, il Presidente della IV° Commissione affari istituzionali dell’Ars l’avvocato Stefano Pellegrino e la Dirigente agli Enti Locali Margherita Rizza.

La storia dei contrattisti di Castelvetrano, da oltre 30 anni in servizio al Comune, fa veramente discutere, se si pensa che, pare, Castelvetrano sia l’unico Comune ancora in Provincia a non avere stabilizzato i contrattisti suddivisi nelle varie categorie.

“Auspichiamo - conclude Pagoto - che il Sindaco prenda veramente a cuore le sorti dei contrattisti, come sempre ha dichiarato, ribandendo che non si dimetterà, perché metterà in campo tutto il suo impegno per stabilizzare i precari”.