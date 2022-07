Avis, istallata l'ottava postazione per defibrillatore semiautomatico a Triscina

di: Comunicato Stampa - del 2022-07-21

Nel pomeriggio del 20 Luglio 2022, alla presenza degli avisini di Castelvetrano, Salvatore Stuppia, Tommaso La Croce, Giovanni Darbisi, Gaspare Graffeo, Francesca Torre, grazie ad Avis Provinciale Trapani, Avis Comunale di Castelvetrano e con il sostegno di Fondazione con il Sud, è stata istallata una postazione DAE (defibrillatore semiautomatico) alla guardia medica turistica di Triscina (fino a chiusura di fine stagione estiva).

"Visto il potenziamento della guardia medica turistica di Triscina con un servizio h24, abbiamo pensato di dare il nostro umile contributo per fornire un'apparecchiatura di fondamentale importanza a tutela della salute, al servizio della collettività in caso di necessità" - dichiara il Presidente Avis Provinciale di Trapani, Francesco Licata.

Questa istallazione è l'ottava postazione DAE del progetto "Comuni cardio protetti" di Avis in Provincia di Trapani. (Nella cartina, i punti delle postazioni Dae, presenti nei Comuni di Calatafimi Segesta, Santa Ninfa, San Vito Lo Capo, Buseto Palizzolo, fraz. Tre Fontane Campobello di Mazara, Gibellina, Custonaci e, adesso, fraz. Triscina Castelvetrano).

Il presidente Avis Provinciale Licata coglie l'occasione per ribadire che è in atto una grave carenza di sangue, "appesantita" dall'escalation contagi covid, ed invita, quanti coloro che sono nella possibilità di farlo, di andare a donare e/o diventare donatori di sangue. Gesto di civiltà, di solidarietà, rispetto e amore per la vita.